Рейсы из Уфы на Гоа отменены

16 Март 2020 2020-03-16T12:32:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиасообщение между Уфой и Гоа временно прекратили две компании. Как сообщает Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству, авиакомпания Azur Air отменяет рейсы по маршруту Уфа-Гоа, запланированные на 19 и 30 марта, и рейсы Гоа-Уфа, заявленные на 30 марта и 9 апреля.

Другой авиаперевозчик тоже предпочел временно прекратить полеты. Так, Royal Flight отменяет рейс на Гоа от 21 марта и Гоа-Уфа-Гоа от 1 апреля.

"По вопросам возврата туров просим обращаться по месту приобретения турпутевок или к туроператорам Coral Travel и ANEX Tour", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Уфа прекратила авиасообщение с Веной и Азербайджаном. Причина отмены полетов - угроза коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU