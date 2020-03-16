2020-03-16T11:32:07+03:00
Происшествия

В Уфе во время уборки снега серьезно пострадал рабочий

Мужчина получил тяжелый перелом бедра
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Мужчина поскользнулся и упал под колеса погрузчикаМужчина поскользнулся и упал под колеса погрузчикаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Гострудинспекия Башкирии расследовала несчастный случай с работником «Службы по благоустройству Октябрьского района». 36-летний мужчина получил тяжелую травму во время уборки снега.

Случилось это в ночь на 17 января на проспекте Октября. Рабочий поскользнулся и упал прямо под погрузчик. Малина проехала по его левой ноге. Коллеги помогли пострадавшему выбраться из-под погрузчика, положили его в личное авто мастера и повезли в травмпункт больницы №21. Там врачи диагностировали у мужчины перелом бедра со смещением.

Работодатель не сообщил об инциденте в Гострудинспекцию, о случившемся им стало известно от сотрудников больницы. Расследование показало, что рабочий не был обеспечен средствами защиты в полном объеме, в частности, обувью с нескользящей подошвой.

"За допущенные нарушения требований охраны труда виновные лица будут привлечены к административной ответственности в виде штрафов", - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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