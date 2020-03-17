В Башкирии семья, приехавшая из Таиланда, сдала анализы на коронавирус
К счастью, инфекции у них не нашли
Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Салаватского района больше недели провели на отдыхе в Таиланде. Вернувшись в Башкирию, семья не стала дожидаться появления каких-либо симптомов, а сразу обратилась в Малоязовскую центральную районную больницу, чтобы сдать анализы на коронавирус.
Местное издание "На земле Салавата" со ссылкой на главврача клиники Айсылу Изместьеву сообщает, что вируса Covid-19 у них обнаружено не было. Таким образом, в Башкирии до сих пор нет ни одного заболевшего коронавирусом.
Более 300 человек находятся на домашнем карантине, за их самочувствием следят врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU