В Башкирии семья, приехавшая из Таиланда, сдала анализы на коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T07:49:20+03:00

К счастью, инфекции у них не нашли

Изменить размер текста: A A

Жители Салаватского района больше недели провели на отдыхе в Таиланде. Вернувшись в Башкирию, семья не стала дожидаться появления каких-либо симптомов, а сразу обратилась в Малоязовскую центральную районную больницу, чтобы сдать анализы на коронавирус.

Местное издание "На земле Салавата" со ссылкой на главврача клиники Айсылу Изместьеву сообщает, что вируса Covid-19 у них обнаружено не было. Таким образом, в Башкирии до сих пор нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Более 300 человек находятся на домашнем карантине, за их самочувствием следят врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU