2020-03-16T08:29:58+03:00
Политика

В Башкирии могут продлить школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 16 марта, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава региона Радий Хабиров заявил, что школьники республики продолжат учиться вплоть до каникул. Третья четверть завершится на этой неделе, после чего начнутся каникулы.

- Эту неделю школы будут работать, потом начнутся каникулы на неделю. Мы подумаем, что будет дальше. Поручаю министерствам образования и здравоохранения проработать вопрос, чтобы в случае необходимости продлить каникулы, - заявил Радий Хабиров.

Также глава Башкирии подчеркнул, что на данный момент в регионе не выявлено ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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