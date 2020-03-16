В Башкирии могут продлить школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
Сегодня, 16 марта, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава региона Радий Хабиров заявил, что школьники республики продолжат учиться вплоть до каникул. Третья четверть завершится на этой неделе, после чего начнутся каникулы.
- Эту неделю школы будут работать, потом начнутся каникулы на неделю. Мы подумаем, что будет дальше. Поручаю министерствам образования и здравоохранения проработать вопрос, чтобы в случае необходимости продлить каникулы, - заявил Радий Хабиров.
Также глава Башкирии подчеркнул, что на данный момент в регионе не выявлено ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU