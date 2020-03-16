2020-03-16T14:00:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Шамиль Газизов рассказал, какие меры по борьбе с коронавирусом принимает «Уфа»

Гендиректор заверил, что сейчас среди игроков заболевших нет
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Игроки, вероятно, сдадут анализы по возвращении в УфуИгроки, вероятно, сдадут анализы по возвращении в УфуФото: Мария ЛЕНЦ
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Завтра, 17 марта, будет решаться судьба чемпионата России по футболу. Чем будет заниматься ФК "Уфа", если его приостановят из-за угрозы коронавируса, и как в клубе следят за самочувствием игроков, рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

По словам Газизова, футболистам каждые три-четыре часа измеряют температуру.

"Сейчас никого нет из заболевших, у нас в начале января болели ребята, но после этого ничего связанного с простудой или ОРВИ не было", - цитирует гендиректора клуба ТАСС.

Он уточнил, что по возвращении в Уфу игроки, вероятно, сдадут "какие-то тесты", так как из-за постоянных перелетов они находятся в зоне риска.

Если же чемпионат приостановят, по словам Газизова, футболистам скорее всего придется тренироваться дома, так как "провести дополнительные сборы будет сложно финансово". К примеру, в Сочи уже ведет сборы "Динамо", а следом туда приедет "Локомотив".

ИСТОЧНИК KP.RU

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