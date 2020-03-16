2020-03-16T08:18:21+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Приоры» попал в больницу после тройного ДТП

Инцидент случился в выходные на дороге Уфа - Оренбург
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье, 15 марта, на дороге Уфа - Оренбург в Мелеузовском районе республики случилась массовая авария. По информации региональной Госавтоинспекции, "Лада Приора" столкнулась с "Фиат Дукато" и "Хендай Крета". По чьей вине произошла авария и при каких обстоятельствах, пока не ясно.

Сообщается, что в ДТП пострадал 34-летний житель Мелеуза, который находился за рулем отечественного авто. Его с травмами госпитализировали. Состояние двух других водителей - жителя Алтайского края и 45-летней жительницы Салавата - не уточняется.

По факту случившегося начато разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Больно, когда лучшие уходят рано»: в Башкирии скончалась педагог, посвятившая школе 31 год своей жизни
Дороги в Уфе обрабатывают от гололеда
В Башкирии могут продлить школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
Из-за угрозы распространения коронавируса в Башкирии отменили все мероприятия
В Башкирии водитель «Приоры» попал в больницу после тройного ДТП
Азербайджан временно приостановил полеты в Уфу
«Оплат тоже не будет?»: в одном из городов Башкирии ЖЭУ закрылось на карантин по коронавирусу
Житель Башкирии отправился с друзьями кататься на снегоходах и пропал
В Уфе в этом году отремонтируют 20 км автодорог
Стали известны результаты анализов жителей Башкирии, госпитализированных с подозрением на коронавирус
Невеста Элвина Грея рассказала, каким должен быть ее будущий муж
Уфимец на элитной иномарке спас девушку от нападения стаи бродячих собак
Стала известна личность парня, которого бросил умирать товарищ на дороге в Башкирии
Завтра в Башкирии резко ухудшится погода
«Бесконечно добрый человечек»: в Уфе молодая девушка покончила с собой
В Башкирии запустят пилотный проект «Школа без смартфона»
В Башкирии водитель устроил смертельное ДТП и убежал
В Уфе стартует операция ГИБДД «Должник»
«Задницу можно оторвать и ко мне подойти!»: вице-премьер Башкирии оскорбил параолимпийскую чемпионку
В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил мужчину