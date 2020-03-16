В Башкирии водитель «Приоры» попал в больницу после тройного ДТП
Вечером в воскресенье, 15 марта, на дороге Уфа - Оренбург в Мелеузовском районе республики случилась массовая авария. По информации региональной Госавтоинспекции, "Лада Приора" столкнулась с "Фиат Дукато" и "Хендай Крета". По чьей вине произошла авария и при каких обстоятельствах, пока не ясно.
Сообщается, что в ДТП пострадал 34-летний житель Мелеуза, который находился за рулем отечественного авто. Его с травмами госпитализировали. Состояние двух других водителей - жителя Алтайского края и 45-летней жительницы Салавата - не уточняется.
По факту случившегося начато разбирательство.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU