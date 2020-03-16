Дороги в Уфе обрабатывают от гололеда

16 Март 2020 2020-03-16T08:32:26+03:00

В ближайшие дни в городе снова будет скользко

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С утра 16 марта в Уфе наблюдается гололед. В мэрии Уфы рассказали, что городские службы вышли на улицы, чтобы обработать дороги, тротуары и остановки противогололедными материалами.

"В дневную смену на улицы города вышло около 300 единиц техники. На придомовых территориях трудятся более 800 дворников и 520 человек привлеченного персонала управляющих организаций из числа уборщиков, слесарей, сантехников", - говорится в сообщении.

Судя по всему, гололед будет наблюдаться в Уфе как минимум еще три дня. В начале недели в городе ожидается мокрый снег, при этом ночью температура будет опускать до -8 градусов, подмораживая все, что растаяло за день.

ИСТОЧНИК KP.RU