Азербайджан временно приостановил полеты в Уфу

16 Март 2020 2020-03-16T07:29:46+03:00

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Накануне, 15 марта, Азербайджан принял решение временно приостановить полеты в Уфу и ряд других российских городов в связи с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при правительстве Азербайджана, с 17 марта временно прекращаются рейсы по маршрутам «Баку - Уфа – Баку», а также «Баку - Казань – Баку» и «Баку - Минеральные Воды – Баку», осуществляемые «Азербайджанскими авиалиниями». До какого времени продлится ограничение, пока неизвестно.

Ранее в пресс-службе уфимского аэропорта сообщили о приостановке прямых рейсов в Вену с 17 марта до 31 мая. Авиакомпания Utair, осуществлявшая полеты, обязуется вернуть пассажирам полную стоимость билетов без удержаний.

ИСТОЧНИК KP.RU