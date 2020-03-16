Житель Башкирии отправился с друзьями кататься на снегоходах и пропал

16 Март 2020 2020-03-16T07:01:21+03:00

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Накануне, 15 марта, в спасательную службу поступило сообщение о пропаже человека. Оказалось, что 14 марта в деревне Саузово Краснокамского района четыре приятеля решили отправиться покататься на снегоходах на реке Белой, хотя подтаявший лед становится тонким и опасным. В итоге трое благополучно вернулись назад, а один пропал. Сейчас спасатели прочесывают окрестности в его поисках.

Также в региональном Госкомитете по ЧС напомнили об аналогичном случае, произошедшем 13 марта в той же деревне Саузово, когда двое мужчин отправились на зимнюю рыбалку на снегоходе и провалились под лед. К счастью, оба они смогли выбраться из воды самостоятельно, но позже один из приятелей оказался в больнице с переохлаждением. А вот снегоход спасти не удалось, и тот отправился на дно.

Спасатели предупреждают об опасности выходить на тонкий лед и обязательно проверять хотя бы визуально его толщину, отправляясь на зимнюю рыбалку или прогулку.

ИСТОЧНИК KP.RU