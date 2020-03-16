2020-03-16T07:16:44+03:00
Коронавирус Covid-19

«Оплат тоже не будет?»: в одном из городов Башкирии ЖЭУ закрылось на карантин по коронавирусу

Коммунальщики решили ограничить контакт с населением до 15 апреля
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: pikabu.ruФото: pikabu.ru
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В Салавате сотрудники ЖЭУ №4 решили обезопасить себя от опасной коронавирусной инфекции. И хотя в Башкирии до сих пор нет ни одного подтвержденного случая, коммунальщики решили минимизировать контакт с населением, объявив карантин по коронавирусу как минимум до 15 апреля. Фотографию объявления на двери выложили удивленные посетители в социальные сети.

- Я в шоке. Сады работают, школы тоже, а оказывается карантин у нас. Как всегда первыми на проблемы отреагировали ЖЭУ. Интересно, а оплат тоже не будет? В Китае на время карантина налоги и другие оплаты, даже по кредитам, отменили… — приводит ГТРК «Башкортостан» реакцию автора снимка.

Напомним, что накануне республиканские власти объявили, что «ситуация по коронавирусу под жестким круглосуточным контролем», также было решено ограничить массовые мероприятия, а служащим запретить выезд за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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