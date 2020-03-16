Стали известны результаты анализов жителей Башкирии, госпитализированных с подозрением на коронавирус

16 Март 2020 2020-03-16T06:30:48+03:00

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Стали известны результаты анализов жителей Кумертау, которые вернулись на днях из Италии, почувствовали недомогание и были госпитализированы в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Как сообщает телеканал «Арис» со ссылкой на Кумертауский территориальный отдел управления республиканского Роспотребнадзора, позже в стационар были доставлены еще два человека – дети пациентов. У всех у них были взяты анализы, и уже вечером 14 марта стало известно, что диагноз коронавирус ни у кого из них не подтвердился.

В настоящий момент на территории Башкирии не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции. Под наблюдением участковых врачей на дому находятся 311 человек, в инфекционных больницах — 34 человека.

Подробности: https://gtrk.tv/novosti/169473-voz-predupredila-opasnosti-peredachi-koronavirusa-banknoty-odnom-magazinov-ufy

ИСТОЧНИК KP.RU