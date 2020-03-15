2020-03-15T19:23:33+03:00
Общество

Уфимец на элитной иномарке спас девушку от нападения стаи бродячих собак

ЧП едва не произошло в центре города
ИРИНА ЗИМИНА
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Добрый автомобилист решил подвезти испуганную девушку на другую, более безопасную остановку, и увез ее с собой.Добрый автомобилист решил подвезти испуганную девушку на другую, более безопасную остановку, и увез ее с собой.
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В социальных сетях рассказали о добром поступке уфимца на «Лэнд Крузере», который спас девушку от нападения стаи собак.

Как передает автор, инцидент едва не произошел прямо в центре Уфы на улице Кирова. Девушка стояла на остановке и на нее стали бросаться несколько собак. Внезапно у остановки припарковался элитный внедорожник, а его водитель вышел из автомобиля и отпугнул собак от уфимки.

На этом история не закончилась – добрый автомобилист решил подвезти испуганную девушку на другую, более безопасную остановку, и увез ее с собой.

- Стая собак набросились на девушку. Бедняжка, стояла и плакала, а он успокоил ее и довез до остановки. Настоящий человеческий поступок. Не оставайтесь равнодушными! – написал автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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