Завтра в Башкирии резко ухудшится погода

15 Март 2020 2020-03-15T17:39:50+03:00

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Завтра, 16 марта, в отдельных районах республики резко ухудшатся погодные условия, сообщили в Башгидромете.

По данным синоптиков, ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Автодороги скует лед, гололедица, к тому же ухудшится видимость, она составит 500-1000 м.

Днем усилится ветер до 17 м/с. Автомобилистам лучше не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.

В Уфе, в свою очередь, ожидается мокрый снег, днем столбик термометра покажет 0 градусов, а ночью -7. Скорость ветра составит 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU