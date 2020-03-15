Стала известна личность парня, которого бросил умирать товарищ на дороге в Башкирии

15 Март 2020 2020-03-15T18:38:06+03:00

По Алишеру скорбят друзья и близкие – мужчину уважали за честность, отзывчивость, любили за доброе сердце.

Изменить размер текста: A A

Погибшим в аварии в Кигинском районе Башкирии оказался молодой 25-летний парень, житель села Верхние Киги.

Как ранее сообщала «КП – Уфа», смертельная авария произошла около часа ночи 15 марта. 27-летний местный житель за рулем ВАЗа-2114, снятой с регистрационного учета в ГИБДД, по неизвестным причинам вылетел в кювет и наехал на опору связи. После аварии виновник поспешил покинуть место трагедии и бросил умирать своего 25-летнего товарища-пассажира, который скончался от кровопотери.

.

Погибшим оказался Алишер И. Со слов знакомых, в тот злополучный вечер он ехал со своим другом, который от испуга сбежал.

По Алишеру скорбят друзья и близкие – мужчину уважали за честность, отзывчивость, любили за доброе сердце.

Похоронят Алишера завтра, 16 марта.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU