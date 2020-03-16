В Уфе в этом году отремонтируют 20 км автодорог
В столице Башкирии в этом году отремонтируют 20 км автодорог. Ремонт начнется с наступлением благоприятной погоды. Работы стартуют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Основные работы начнутся в мае и завершатся в октябре. Асфальт будут обновлять по новой технологии, и это позволит сохранить его качество надолго.
Ремонта ждут такие дороги как Уфа-Нагаево, улицы Академика Королёва, Ветошникова, Красина, Левитана, Гафури, Новоженова, Нехаева и другие.
Напомним, что в данный момент продолжается строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, улицы Лесунова и бульвара Баландина в Инорсе, реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта, капитальный ремонт улицы Мустая Карима.
Также разрабатывается проектная документация для капремонта бульваров Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улиц Шафиева, Парковой, Города Галле.
ИСТОЧНИК KP.RU