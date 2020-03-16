2020-03-16T06:46:24+03:00
Авто

В Уфе в этом году отремонтируют 20 км автодорог

Основные работы начнутся в мае
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..
Изменить размер текста:

В столице Башкирии в этом году отремонтируют 20 км автодорог. Ремонт начнется с наступлением благоприятной погоды. Работы стартуют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Основные работы начнутся в мае и завершатся в октябре. Асфальт будут обновлять по новой технологии, и это позволит сохранить его качество надолго.

Ремонта ждут такие дороги как Уфа-Нагаево, улицы Академика Королёва, Ветошникова, Красина, Левитана, Гафури, Новоженова, Нехаева и другие.

Напомним, что в данный момент продолжается строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, улицы Лесунова и бульвара Баландина в Инорсе, реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта, капитальный ремонт улицы Мустая Карима.

Также разрабатывается проектная документация для капремонта бульваров Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улиц Шафиева, Парковой, Города Галле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для борьбы с коронавирусом в Уфе построят новую больницу
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И. Ленина»
Молодая красавица из Москвы возглавила госкомитет Башкирии по внешним связям
«Татарский Стас Михайлов» Анвар Нургалиев даст четыре концерта в Уфе
Радий Хабиров пригрозил распространителям фейков о коронавирусе преследованием
«Больно, когда лучшие уходят рано»: в Башкирии скончалась педагог, посвятившая школе 31 год своей жизни
Дороги в Уфе обрабатывают от гололеда
В Башкирии могут продлить школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
Радий Хабиров отменили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса
В Башкирии водитель «Приоры» попал в больницу после тройного ДТП
Азербайджан временно приостановил полеты в Уфу
«Оплат тоже не будет?»: в одном из городов Башкирии ЖЭУ закрылось на карантин по коронавирусу
Житель Башкирии отправился с друзьями кататься на снегоходах и пропал
В Уфе в этом году отремонтируют 20 км автодорог
Стали известны результаты анализов жителей Башкирии, госпитализированных с подозрением на коронавирус
Невеста Элвина Грея рассказала, каким должен быть ее будущий муж
Уфимец на элитной иномарке спас девушку от нападения стаи бродячих собак
Стала известна личность парня, которого бросил умирать товарищ на дороге в Башкирии
Завтра в Башкирии резко ухудшится погода
«Бесконечно добрый человечек»: в Уфе молодая девушка покончила с собой
В Башкирии запустят пилотный проект «Школа без смартфона»
В Башкирии водитель устроил смертельное ДТП и убежал
В Уфе стартует операция ГИБДД «Должник»
«Задницу можно оторвать и ко мне подойти!»: вице-премьер Башкирии оскорбил параолимпийскую чемпионку
В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил мужчину