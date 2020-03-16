В Уфе в этом году отремонтируют 20 км автодорог

16 Март 2020 2020-03-16T06:46:24+03:00

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В столице Башкирии в этом году отремонтируют 20 км автодорог. Ремонт начнется с наступлением благоприятной погоды. Работы стартуют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Основные работы начнутся в мае и завершатся в октябре. Асфальт будут обновлять по новой технологии, и это позволит сохранить его качество надолго.

Ремонта ждут такие дороги как Уфа-Нагаево, улицы Академика Королёва, Ветошникова, Красина, Левитана, Гафури, Новоженова, Нехаева и другие.

Напомним, что в данный момент продолжается строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, улицы Лесунова и бульвара Баландина в Инорсе, реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта, капитальный ремонт улицы Мустая Карима.

Также разрабатывается проектная документация для капремонта бульваров Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улиц Шафиева, Парковой, Города Галле.

ИСТОЧНИК KP.RU