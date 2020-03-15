В Башкирии запустят пилотный проект «Школа без смартфона»

15 Март 2020 2020-03-15T15:58:06+03:00

Когда именно запрет вступит в законную силу, не сообщается

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Скоро школьникам придется расстаться со своими смартфонами в школах. Минобразования намерен реализовать пилотный проект «Школа без смартфона», сообщает UfaTime.ru со ссылкой на региональное министерство образования.

С момента реализации проекта ученики не смогут приносить телефоны в школу. Когда начнет действовать запрет на использование мобильных, пока не сообщается.

По данным ведомства, такой проект необходим для «цифровой гигиены» детей. Введя ограничение на использование смартфонов, власти опираются на методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU