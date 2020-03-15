2020-03-15T16:48:09+03:00
Происшествия

«Бесконечно добрый человечек»: в Уфе молодая девушка покончила с собой

Родные так и не знают, что ее заставило пойти на такой шаг
Ирина зимина
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Известно, что она была очень доброй, отзывчивой, помогала людям и животным.Известно, что она была очень доброй, отзывчивой, помогала людям и животным.
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10 марта в столице Башкирии с собой покончила 21-летняя Алена М. (имена здесь и далее изменены – Ред.). Девушка не оставила предсмертную записку. Родные и близкие не понимают, что могло подтолкнуть ее на такой шаг.

- Никогда не отказывала она в помощи, поддержке, как и я ей... Светлый, воздушный, взбалмошный, бесконечно добрый человечек, всегда за любой кипишь. Мои девочки ее полюбили, моя мама тоже за неё очень переживала... Сколько лет знакомы, не вспомнить даже. 8 марта я с ней говорила в последний раз... Мы всегда будем помнить тебя, - написала о ней подруга.

В честь погибшей в социальных сетях создана целая группа памяти, в которой люди выражают соболезнования.

Известно, что она была очень доброй, отзывчивой, помогала людям и животным.

Девушку похоронили 11 марта на кладбище в микрорайоне Шакша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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