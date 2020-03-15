«Бесконечно добрый человечек»: в Уфе молодая девушка покончила с собой
10 марта в столице Башкирии с собой покончила 21-летняя Алена М. (имена здесь и далее изменены – Ред.). Девушка не оставила предсмертную записку. Родные и близкие не понимают, что могло подтолкнуть ее на такой шаг.
- Никогда не отказывала она в помощи, поддержке, как и я ей... Светлый, воздушный, взбалмошный, бесконечно добрый человечек, всегда за любой кипишь. Мои девочки ее полюбили, моя мама тоже за неё очень переживала... Сколько лет знакомы, не вспомнить даже. 8 марта я с ней говорила в последний раз... Мы всегда будем помнить тебя, - написала о ней подруга.
В честь погибшей в социальных сетях создана целая группа памяти, в которой люди выражают соболезнования.
Известно, что она была очень доброй, отзывчивой, помогала людям и животным.
Девушку похоронили 11 марта на кладбище в микрорайоне Шакша.
ИСТОЧНИК KP.RU