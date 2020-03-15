В Уфе стартует операция ГИБДД «Должник»

15 Март 2020 2020-03-15T14:13:10+03:00

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С 16 по 22 марта в Уфе будет проводиться профилактическая операция «Должник». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. Она направлена на выявление и привлечение злостных неплательщиков штрафов к ответственности.

Сотрудники ГИБДД будут проверять каждого, кого остановят на дороге, на штрафы. Напомним, что за неуплату штрафа вас могут арестовать.

- По результатам двух месяцев сотрудниками полиции взыскано более 3,2 миллионов рублей административных штрафов. За текущий период привлечено более 700 граждан, из которых около 400 правонарушителей по решению мировых судей были арестованы на срок от 1 до 15 суток, - прокомментировали в ведомстве и еще раз напомнили автомобилистам, что штраф должен быть уплачен в установленные законом сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU