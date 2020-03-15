В Башкирии водитель устроил смертельное ДТП и убежал
Очередная смертельная авария произошла около часа ночи 15 марта в Кигинском районе.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 27-летний местный житель за рулем ВАЗа-2114, снятой с регистрационного учета в ГИБДД, по неизвестным причинам вылетел в кювет и наехал на опору связи.
После аварии виновник поспешил покинуть место трагедии и бросил умирать своего 25-летнего товарища-пассажира. Он скончался на месте.
- Сам водитель место аварии оставил, позже был установлен сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили боле 2700 нарушений ПДД, задержали 50 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU