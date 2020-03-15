В Башкирии водитель устроил смертельное ДТП и убежал

15 Март 2020 2020-03-15T15:05:42+03:00

Своего товарища он оставил умирать на месте трагедии

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Очередная смертельная авария произошла около часа ночи 15 марта в Кигинском районе.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 27-летний местный житель за рулем ВАЗа-2114, снятой с регистрационного учета в ГИБДД, по неизвестным причинам вылетел в кювет и наехал на опору связи.

После аварии виновник поспешил покинуть место трагедии и бросил умирать своего 25-летнего товарища-пассажира. Он скончался на месте.

- Сам водитель место аварии оставил, позже был установлен сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили боле 2700 нарушений ПДД, задержали 50 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU