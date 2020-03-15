2020-03-15T12:25:59+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил мужчину

ДТП произошло поздно вечером в Учалах
Эльвина АПАРИНА
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Вчера вечером, 14 марта, в Учалах на улице Имангуловской произошла авария с участием пешехода.

Как рассказали в ГИБДД, 31-летний местный житель за рулем «Лады Приоры» сбил пешехода, который по неизвестным на данный момент причинам находился на проезжей части.

Удар был довольно сильный, и 44-летний житель одного из сел района скончался в больнице Учалов от кровопотери.

- Следует отметить, что водитель ранее лишен прав на управление транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, - прокомментировали в ГИБДД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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