2020-03-15T11:19:03+03:00
Общество

В Башкирии похолодает до -15 градусов

В отдельных районах пройдет и снег
Эльвина АПАРИНА
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В республике весна еще не вступила в свои права, и на следующей неделе ожидается похолодание.

Так, по данным синоптиков, будущая неделя принесет мокрый снег с дождем, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На автодорогах ожидается гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, западный 7-12 метров в секунду.

В среднем температура воздуха составит от 0 до +5 днем и -1, -5 ночью. Но 17 марта резко похолодает – вместе со снежными осадками в Башкирию придут морозы. Температура воздуха ночью ожидается -3, -8 градусов, при прояснениях до -15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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