На трассе в Башкирии столкнулись БМВ и «Лада», есть погибший
Вчера, 14 марта, в Белорецком районе Башкирии лоб в лоб столкнулись «Лада Калина», которым управлял 40-летний местный житель, и БМВ Х5, за рулем которого находился 26-летний мужчина. Удар был такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла. От полученных травм погиб ее 57-летний пассажир – мужчину довезли в больницу, но спасти уже не удалось. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали. Люди из иномарки не пострадали.
Что именно стало причиной столкновения автомобилей, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 14 автоаварий, в них три человека погибли и 20 получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU