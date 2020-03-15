На трассе в Башкирии столкнулись БМВ и «Лада», есть погибший

15 Март 2020 2020-03-15T09:37:36+03:00

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Вчера, 14 марта, в Белорецком районе Башкирии лоб в лоб столкнулись «Лада Калина», которым управлял 40-летний местный житель, и БМВ Х5, за рулем которого находился 26-летний мужчина. Удар был такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла. От полученных травм погиб ее 57-летний пассажир – мужчину довезли в больницу, но спасти уже не удалось. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали. Люди из иномарки не пострадали.

Что именно стало причиной столкновения автомобилей, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 14 автоаварий, в них три человека погибли и 20 получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU