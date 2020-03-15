«Прошу довериться мне»: Радий Хабиров высказался о коронавирусе в Башкирии

15 Март 2020 2020-03-15T08:38:13+03:00

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Накануне 14 марта глава Башкирии провел оперативный штаб по недопущению распространения в республике коронавируса.

- Наши принципы здесь таковы - мы понимаем, что это все серьёзно. Да, пока ни одного больного у нас нет. Но не исключено, что они могут появиться. Мы, безусловно, с этим справимся, но возможные последствия нужно минимизировать, - написал Хабиров на своей странице.

С целью профилактики в данный момент готовится разветвленная сеть лечения больных, если они будут. Также Радий Хабиров пообещал, что власти будут максимально открыто и правдиво информировать жителей республики о любых новостях, связанных с вирусом.

Массовые мероприятия тоже решено ограничить. Помимо этого, для служащих установлен запрет на выезд за рубеж, также ограничен выезд по регионам России.

- Прошу довериться мне и не питаться слухами. Вся информация у меня есть, и я буду ее моментально предоставлять обществу. Паниковать и волноваться причин нет. Мы готовы на 100% диагностировать все случаи заболеваний. Ситуация - под жестким круглосуточным контролем. Прошу прощения за возможные неудобства при организации профилактических мер, - сказал руководитель региона.

Отметим также, что с понедельника увеличится количество операторов на круглосуточной «горячей линии», которую организовал Минздрав РБ (8 (347) 286-58-27).

ИСТОЧНИК KP.RU