2020-03-15T07:22:15+03:00
Общество

Из Уфы отменены рейсы в Вену до конца мая

Это связано с пандемией коронавируса
Эльвина АПАРИНА
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Рейс Уфа-Вена (Австрия) отменен с 17 марта по 31 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. Отмена самолетов связано с пандемией коронавируса.

Известно, что компания Utair пересмотрела программу полетов после 16 марта. Если вы уже приобрели билет на эти даты, деньги вам вернутся по месту приобретения.

Напомним, что авиакомпания осуществляла рейс дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Прямой авиамаршрут появился с июня 2019 года. Генеральный директор аэропорта «Уфа» отметил, что данное направление имеет высокий потенциал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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