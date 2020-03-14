В Уфе до конца мая отменили прямые рейсы в Вену

14 Март 2020 2020-03-14T20:05:28+03:00

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В Уфе временно отменили прямые рейсы в Вену. Об этом сообщили сегодня, 14 марта, в пресс-службе уфимского аэропорта. Рейсы приостанавливаются с 17 марта до 31 мая. Авиакомпания Utair, осуществлявшая полеты, обязуется вернуть пассажирам полную стоимость билетов без удержаний. По всем вопросам уфимцы могут обратиться непосредственно к представителям авиакомпании по номеру 7 (495) 211-40-30 (номер международный) или через формы обратной связи на сайте www.utair.ru.

По всей видимости, отмена рейсов связана с угрозой распространения коронавируса. Напомним, что на днях уфимку, вернувшуюся из Австрии, госпитализировали с подозрением на опасную инфекцию. Впрочем, вскоре выяснилось, что ее диагноз не подтвердился.

Также вчера, 13 марта, стало известно, что некоторые авиаперевозчики отменяют прямые рейсы по маршруту Уфа – Гоа. Например, авиакомпания Azur Air отменила полеты, запланированные на 19 и 30 марта, а авиакомпания Royal Flight отменила рейсы, заявленные на 21 марта и 1 апреля. По вопросам возврата туров уфимцев попросили обращаться к туроператорам.

ИСТОЧНИК KP.RU