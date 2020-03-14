2020-03-14T19:08:07+03:00
Происшествия

«Перепутал окно с дверью»: житель Башкирии случайно выпал из окна квартиры

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Днем в минувший четверг, 12 марта, жители одного из домов на улице Имая Насыри обнаружили под своими окнами бездыханное тело мужчины со следами, характерными для падения с высоты. Позже выяснилось, что этот 25-летний парень проживал в этом же доме и часто злоупотреблял спиртным.

По данным Вash.news, погибший несколько дней находился в запое, и в какой-то момент просто перепутал окно с дверью, после чего сорвался с высоты. От полученных травм молодой мужчина скончался до приезда медиков. По факту случившегося следователи сейчас проводят доследственную проверку.

А вот комментаторы в соцсетях рассказали, что это не первый трагический случай, произошедший в этом доме.

- Несколько лет назад в этом же доме женщина выпала из окна 8 или 9 этажа, она мыла окна, – напомнил Игорь С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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