2020-03-14T18:15:12+03:00
Происшествия

Уфимец заехал в заброшенные сады и едва не замерз, запутавшись в указаниях навигатора

Машина застряла в сугробе, и поблизости не было никого, кто мог бы помочь
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет РБ по ЧСФото: Госкомитет РБ по ЧС
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Сегодня утром, 14 марта, за помощью к спасателям обратился 23-летний уфимец: он объяснил, что поехал в аэропорт на своей машине, но запутался в маршруте, который выстроил для него навигатор, и в результате оказался в незнакомом месте. Вокруг не было ни одной живой души, не проезжали машины, поэтому спросить верную дорогу было не у кого. А когда и его автомобиль застрял в снегу, молодой парень изрядно перепугался и решил позвонить на линию 911 и даже смог отправить свои координаты местоположения с телефона.

- На помощь оперативно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС. Спасатели нашли заблудившегося водителя в СНТ «Березовка» под Уфой, вытащили автомобиль и сопроводили его до трассы. Как отмечают спасатели, молодой человек был очень напуган и отправился обратно домой, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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