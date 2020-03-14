«Деградация полная!»: уфимца застали за постыдным занятием прямо на крыльце магазина

14 Март 2020 2020-03-14T17:31:09+03:00

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Неприятную картину наблюдали на днях уфимцы возле супермаркета на улице 8 марта. Явно нетрезвый мужчина, стоя на крыльце магазина, расстегнул ширинку и начал справлять малую нужду прямо на глазах изумленных прохожих. Кто-то из очевидцев снял нарушителя общественного порядка на мобильный телефон и выложил фотографию в соцсети, надеясь, что хулиган узнает себя и ему будет стыдно.

Большинство комментаторов возмутилось поступком уфимца, а кто-то посетовал, что в городе практически нет биотуалетов, а значит, каждый может оказаться в щекотливой ситуации.

- Биотуалетов в городе нигде не найдёшь, да их и нет, а если просто захочешь, куда податься? Не организовано в этом плане в Уфе, только на праздники привозят, и то километры очереди перед ними выстраиваются, - возмущается Кирилл К.

- Можно хотя бы в укромном месте делать свои дела, а не на виду у людей и еще возле магазина. Деградация полная! – вторит Кристина Б.

ИСТОЧНИК KP.RU