«Не выдержала позора»: с уфимского ипподрома во время турнира сбежала лошадь

14 Март 2020 2020-03-14T16:30:50+03:00

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Неожиданным образом завершился конно-спортивный турнир «Терра Башкирия», состоявшийся сегодня, 14 марта, на уфимском ипподроме. Сразу после окончания соревнований, лошадь, прибежавшая последней, вдруг сбросила жокея, выбежала за пределы ипподрома и пустилась по проезжей части навстречу машинам и испуганным прохожим. Побег неудавшейся чемпионки засняли на видео очевидцы и поделились в социальных сетях.

- С уфимского ипподрома сбежала лошадь. Видел это своими глазами. Перед самым финишем она свернула направо, и через бензоколонку помчалась в город, — написал заместитель руководителя Агентства печати и СМИ Башкирии Артур Валеев. — К слову, она прискакала последней — наверное, не выдержала позора.

В какой-то момент беглянка поскользнулась и растянулась прямо на дороге, но тут же встала и продолжила свой путь. Впрочем, лошадь удалось быстро поймать и вернуть обратно.

Башкирская лошадь скинула жокея и убежала через город // 14.03.

ИСТОЧНИК KP.RU