Болезнь подкосила ещё одну звезду национальной эстрады Гульназ Асаеву

14 Март 2020 2020-03-14T14:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Болезни продолжают косить звезд национальной эстрады. На этот раз на плохое самочувствие пожаловалась знаменитая башкирская певица Гульназ Асаева. Артистка опубликовала в своем Инстаграме многозначительную фотографию градусника на отметке в 38,5 градусов.

- Ну что же это такое, а? Нормально же все было, - посетовала певица, а поклонники принялись забрасывать ее словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Фото: instagram.com/asaeva_official

Ранее неизвестная инфекция подкосила здоровье еще одного любимчика публики Радика Юльякшина. Певец тоже выложил в своем инстаграме фотографию термометра с повышенной температурой, намекая на болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU