Болезнь подкосила ещё одну звезду национальной эстрады Гульназ Асаеву
Болезни продолжают косить звезд национальной эстрады. На этот раз на плохое самочувствие пожаловалась знаменитая башкирская певица Гульназ Асаева. Артистка опубликовала в своем Инстаграме многозначительную фотографию градусника на отметке в 38,5 градусов.
- Ну что же это такое, а? Нормально же все было, - посетовала певица, а поклонники принялись забрасывать ее словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления.
Фото: instagram.com/asaeva_official
Ранее неизвестная инфекция подкосила здоровье еще одного любимчика публики Радика Юльякшина. Певец тоже выложил в своем инстаграме фотографию термометра с повышенной температурой, намекая на болезнь.
ИСТОЧНИК KP.RU