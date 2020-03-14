2020-03-14T14:50:53+03:00
Общество

Болезнь подкосила ещё одну звезду национальной эстрады Гульназ Асаеву

Певица пожаловалась на высокую температуру и плохое самочувствие
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/asaeva_officialФото: instagram.com/asaeva_official
Изменить размер текста:

Болезни продолжают косить звезд национальной эстрады. На этот раз на плохое самочувствие пожаловалась знаменитая башкирская певица Гульназ Асаева. Артистка опубликовала в своем Инстаграме многозначительную фотографию градусника на отметке в 38,5 градусов.

- Ну что же это такое, а? Нормально же все было, - посетовала певица, а поклонники принялись забрасывать ее словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Фото: instagram.com/asaeva_official

Фото: instagram.com/asaeva_official

Ранее неизвестная инфекция подкосила здоровье еще одного любимчика публики Радика Юльякшина. Певец тоже выложил в своем инстаграме фотографию термометра с повышенной температурой, намекая на болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24