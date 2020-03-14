«Пинали лежачую»: в Башкирии девушки жестоко избили женщину возле ночного клуба
В ночь на 13 марта в Салавате возле ночного клуба толпа молодых девушек жестоко избила женщину. Обстоятельствами случившегося поделились очевидцы в социальных сетях.
- Ночью возле клуба «Алладин» избили толпой лежачую женщину какие-то девушки, пинали и били лежачую, как можно быть такими жестокими? – пишет местная жительница Дарья С. и просит откликнуться свидетелей драки или тех, кто знает о самочувствии пострадавших.
Что именно стало причиной конфликта, как и личности участников разборки пока неизвестно. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы.
- Сегодня в полицию обратилась местная жительница по поводу причинения ей неизвестными лицами телесных повреждений. Устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится проверка, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU