«Пинали лежачую»: в Башкирии девушки жестоко избили женщину возле ночного клуба

14 Март 2020 2020-03-14T13:54:14+03:00

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В ночь на 13 марта в Салавате возле ночного клуба толпа молодых девушек жестоко избила женщину. Обстоятельствами случившегося поделились очевидцы в социальных сетях.

- Ночью возле клуба «Алладин» избили толпой лежачую женщину какие-то девушки, пинали и били лежачую, как можно быть такими жестокими? – пишет местная жительница Дарья С. и просит откликнуться свидетелей драки или тех, кто знает о самочувствии пострадавших.

Что именно стало причиной конфликта, как и личности участников разборки пока неизвестно. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы.

- Сегодня в полицию обратилась местная жительница по поводу причинения ей неизвестными лицами телесных повреждений. Устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится проверка, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU