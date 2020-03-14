2020-03-15T07:10:54+03:00
Общество

В Башкирии еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Все они недавно вернулись из Италии и сейчас находятся в боксах в инфекционном отделении
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Башкирии еще два человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все они жители Кумертау и недавно вернулись из Италии, сейчас они находятся в инфекционном отделении и ожидают результатов анализов.

Информацию подтвердила в беседе с телеканалом «Арис» начальник Кумертауского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Татьяна Пахомова.

- В наш город вернулись люди, которые отдыхали в Италии, которые были в туристических поездках. Два человека госпитализированы в инфекционное отделение в боксы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Биоматериал отбирается, и если раньше они отправлялись в «Вектор» в Новосибирск, то сейчас все Центры гигиены и эпидемиологии обеспечены тест-системами. И теперь эти анализы проводятся непосредственно в Уфе, что убыстряет время и доставку, - рассказала Татьяна Пахомова.

Также представитель Роспотребнадзора уточнила, что в целях профилактики необходимо организовать утренний входной фильтр не только в детских садах и школах, но и на рабочих местах.

- Мы разослали всем главам администраций, в отделы образования рекомендательные письма о необходимости с учетом складывающейся обстановки организовать утренний фильтр не тольков детских садах и школах, но и на всех предприятиях. Для этого надо приобрести бесконтактные термометры, и чтобы каждого заболевшего до того, как он придет на рабочее место, можно было отфильтровать, - добавила Татьяна Пахомова, напомнив, что необходимо соблюдать правила личной гигиены – после посещения улицы обязательно мыть руки с мылом или применением дезинфицирующих средств, а также регулярно проводить дома влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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