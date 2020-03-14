«Еще бы подсветку включить и музыку»: в Уфе возле жилого дома забил фонтан
Сегодня, в ночь на 14 марта, жильцы дома по улице Гоголя, 56 в Уфе стали очевидцами необычного зрелища: прямо возле дома из-под земли неожиданно забил фонтан высотой в пару метров. По всей видимости, произошел прорыв водопровода, и вода мощным потоком выплескивалась наружу. Фонтан засняли очевидцы на камеру мобильного телефона и выложили в соцсети.
- Зато как красиво! Его подсвечивать надо было разным цветом, а из близстоящей машины классику включить. Получился бы уникальный музыкальный фонтан, - иронизируют комментаторы.
- Близлежащие дома, смотрим следующую платежку за воду и удивляемся,- советуют другие подписчики.
В администрации Ленинского района пока никаких комментариев по поводу случившегося не поступало.
Фонтан на Гоголя 76 в Уфе // 14.03.
ИСТОЧНИК KP.RU