2020-03-14T12:03:38+03:00
Происшествия

«Еще бы подсветку включить и музыку»: в Уфе возле жилого дома забил фонтан

Мощный вырывающийся из-под земли поток засняли очевидцы [видео]
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Мощный поток сняли очевидцы на видео. Фото: соцсетиМощный поток сняли очевидцы на видео. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, в ночь на 14 марта, жильцы дома по улице Гоголя, 56 в Уфе стали очевидцами необычного зрелища: прямо возле дома из-под земли неожиданно забил фонтан высотой в пару метров. По всей видимости, произошел прорыв водопровода, и вода мощным потоком выплескивалась наружу. Фонтан засняли очевидцы на камеру мобильного телефона и выложили в соцсети.

- Зато как красиво! Его подсвечивать надо было разным цветом, а из близстоящей машины классику включить. Получился бы уникальный музыкальный фонтан, - иронизируют комментаторы.

- Близлежащие дома, смотрим следующую платежку за воду и удивляемся,- советуют другие подписчики.

В администрации Ленинского района пока никаких комментариев по поводу случившегося не поступало.

Фонтан на Гоголя 76 в Уфе // 14.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
«Еще бы подсветку включить и музыку»: в Уфе возле жилого дома забил фонтан
«Врачи диагностировали ремиссию»: в Башкирии молодая девушка, боровшаяся с раком, идет на поправку
Житель Башкирии получил серьезные травмы при столкновении двух машин на перекрестке
Стало известно, какие дома в Уфе на следующей неделе останутся без воды
В Уфе подросток, перебегая дорогу, попал под колеса автомобиля
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, чем опасен коронавирус
Стала известна судьба двух подростков, пропавших в Уфе
Уфимец напал с дубиной на монтера, пришедшего отключать электричество за долги
В Уфе горит уникальный архитектурный памятник – усадьба Бухартовских
На следующей неделе в Башкирии снова выпадет снег
Стало известно, в каком возрасте чаще всего в Башкирии заражаются ВИЧ-инфекцией
В Уфе женщину с подозрением на коронавирус увезли из поликлиники
Междугородний автобус из Башкирии попал в ДТП в Татарстане
В Уфе на двое суток закроют движение на участке улицы Комсомольской
По факту пожара с тремя погибшими в Башкирии возбудили уголовное дело
Гололед, мокрый снег и ветер: МЧС предупреждает жителей Башкирии о непогоде
Жительница Башкирии удивилась, узнав, что ее муж числится в розыске
Стали известны результаты анализов уфимки, госпитализированной с подозрением на коронавирус
Жительница Башкирии хотела расправиться с любовником
В Уфе пропали без вести двое подростков
В Уфе иномарка на светофоре сбила школьницу
Уфимцы, опасаясь коронавируса, раскупили все медицинские маски в аптеках
В Башкирии открылась «горячая линия» по коронавирусу
«Салават Юлаев» возобновил продажу билетов на матч с «Ак Барсом»
«Кисть раздробило полностью»: уфимку ударило о бетонный блок после наезда