Житель Башкирии получил серьезные травмы при столкновении двух машин на перекрестке

14 Март 2020 2020-03-14T11:09:25+03:00

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Вчера утром, 13 марта, в Дюртюлинском районе произошло серьезное ДТП. На 10-м километре автодороги «Дюртюли - Нефтекамск» на перекрестке столкнулись «Лада Приора» и «Мазда 3». В лобовом столкновении серьезно пострадали оба автомобиля, в итоге 55-летнего водителя «Приоры» с многочисленными переломами отвезли в больницу. 35-летний уфимец, который был за рулем «Мазды», отделался ушибами и испугом.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU