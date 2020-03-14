2020-03-14T10:24:45+03:00
Общество

Стало известно, какие дома в Уфе на следующей неделе останутся без воды

«Уфаводоканал» опубликовал график отключения холодной воды в городе
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: архив КП
Изменить размер текста:

В Уфе на следующей неделе несколько домов временно останутся без воды. График отключения холодного водоснабжения опубликовал «Уфаводоканал», объяснив, что это связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводах. Отключение продлится с 16 по 22 марта и затронет дома по следующим адресам:

16 марта

ул. С. Богородская 6/1, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 23а, 25а, 27/1,

ул. Байкальская 81, 83, 91, 93, 94, 94а.

17 марта

ул. Интернациональная 191, 193, 193/1, 193/2,

ул. Набережная 41, 43, 43/1.

18 марта

ул. Гоголя 72,

ул. Кольцевая 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а 45, 47, 49,

ул. Мира 36, 36а,

ул. Калинина 5.

19 марта

ул. Черниковская 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 77,

ул. Ахметова 322/1, 322а, 322.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Еще бы подсветку включить и музыку»: в Уфе возле жилого дома забил фонтан
«Врачи диагностировали ремиссию»: в Башкирии молодая девушка, боровшаяся с раком, идет на поправку
Житель Башкирии получил серьезные травмы при столкновении двух машин на перекрестке
Стало известно, какие дома в Уфе на следующей неделе останутся без воды
В Уфе подросток, перебегая дорогу, попал под колеса автомобиля
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, чем опасен коронавирус
Стала известна судьба двух подростков, пропавших в Уфе
Уфимец напал с дубиной на монтера, пришедшего отключать электричество за долги
В Уфе горит уникальный архитектурный памятник – усадьба Бухартовских
На следующей неделе в Башкирии снова выпадет снег
Стало известно, в каком возрасте чаще всего в Башкирии заражаются ВИЧ-инфекцией
В Уфе женщину с подозрением на коронавирус увезли из поликлиники
Междугородний автобус из Башкирии попал в ДТП в Татарстане
В Уфе на двое суток закроют движение на участке улицы Комсомольской
По факту пожара с тремя погибшими в Башкирии возбудили уголовное дело
Гололед, мокрый снег и ветер: МЧС предупреждает жителей Башкирии о непогоде
Жительница Башкирии удивилась, узнав, что ее муж числится в розыске
Стали известны результаты анализов уфимки, госпитализированной с подозрением на коронавирус
Жительница Башкирии хотела расправиться с любовником
В Уфе пропали без вести двое подростков
В Уфе иномарка на светофоре сбила школьницу
Уфимцы, опасаясь коронавируса, раскупили все медицинские маски в аптеках
В Башкирии открылась «горячая линия» по коронавирусу
«Салават Юлаев» возобновил продажу билетов на матч с «Ак Барсом»
«Кисть раздробило полностью»: уфимку ударило о бетонный блок после наезда