Стало известно, какие дома в Уфе на следующей неделе останутся без воды

14 Март 2020 2020-03-14T10:24:45+03:00

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В Уфе на следующей неделе несколько домов временно останутся без воды. График отключения холодного водоснабжения опубликовал «Уфаводоканал», объяснив, что это связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводах. Отключение продлится с 16 по 22 марта и затронет дома по следующим адресам:

16 марта

ул. С. Богородская 6/1, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 23а, 25а, 27/1,

ул. Байкальская 81, 83, 91, 93, 94, 94а.

17 марта

ул. Интернациональная 191, 193, 193/1, 193/2,

ул. Набережная 41, 43, 43/1.

18 марта

ул. Гоголя 72,

ул. Кольцевая 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а 45, 47, 49,

ул. Мира 36, 36а,

ул. Калинина 5.

19 марта

ул. Черниковская 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 77,

ул. Ахметова 322/1, 322а, 322.

ИСТОЧНИК KP.RU