В Уфе подросток, перебегая дорогу, попал под колеса автомобиля

14 Март 2020 2020-03-14T09:46:21+03:00

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Вчера днем, 13 марта, в Уфе на улице Зорге произошло ДТП с участием пешехода. Подросток решил перебежать дорогу в неположенном месте, лавируя между плотным потоком машин, но в какой-то момент не успел отреагировать и оказался под колесами BMW.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», 15-летнего парня госпитализировали с травмами и переломами. Большинство комментаторов в соцсетях назвали виновником произошедшего самого подростка, поскольку всегда можно дойти до светофора или «зебры», а не перебегать дорогу, где попало.

Напомним, что еще один похожий случай также произошел вчера в Уфе на улице Комсомольской. Там «Ларгус» сбил молодую девушку, перебегавшую дорогу. Девушка сильно ударилась рукой об бетонный блок, полностью раздробив себе кисть. Прибывшие медики отвезли пострадавшую в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU