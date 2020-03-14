2020-03-14T11:25:47+03:00
Общество

«Врачи диагностировали ремиссию»: в Башкирии молодая девушка, боровшаяся с раком, идет на поправку

Полгода Лэйла Иргалина провела в больнице, пережила операцию и химиотерапию
Яна БАЗЕКИНА
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Девушка уже вернулась домой и приходит в себя после сложного леченияДевушка уже вернулась домой и приходит в себя после сложного лечения
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В прошлом году «КП-Уфа» писала о 16-летней Лэйле Иргалиной из Сибая. Талантливая девочка, мечтающая стать певицей, гордость и надежда своих родителей, столкнулась с очень опасной и коварной болезнью – раком желточного мешочка яичника. О своем диагнозе девушка узнала совершенно случайно, когда приехала с мамой в Уфу на обследование. Лэйлу срочно прооперировали и вырезали огромную опухоль. После девушку ожидали долгие полгода, проведенные в московской клинике, множество курсов химиотерапии, и, наконец, мама Лэйлы сообщила радостную новость.

- Уже 2 недели наша Лэйлочка дома! Вашими молитвами после операции уровень раковых клеток опустился до минимума. Врачи диагностировали ремиссию. Конечно, впереди предстоит путь восстановления организма и поднятия иммунитета. Даже прививки предстоит сделать заново. Но с этим, думаем, крепкий организм Лэйлочки справится. Пусть ремиссия будет окончательной! Спасибо всем и каждому за поддержку в эти нелегкие полгода, - не может сдержать своей радости Альмира Иргалина.

«КП-Уфа» желает Лэйле крепкого здоровья и скорейшего восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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