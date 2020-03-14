Стала известна судьба двух подростков, пропавших в Уфе

14 Март 2020 2020-03-14T08:22:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе завершились поиски двух подростков, пропавших 12 марта. Волонтеры РОО «Поиск детей - Уфа» рассказали, что ребят нашли поздно вечером на следующий день и передали родителям. Где именно почти двое суток находились дети, поисковики не уточнили,

Напомним, что два подростка 10 и 12 лет вышли из дома днем в минувший четверг и не вернулись обратно. Обеспокоенные родители немедленно сообщили в полицию и обратились к волонтерам. Те в свою очередь прочесали все улицы, подъезды и торговые центры – и поиски завершились успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU