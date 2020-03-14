Стала известна судьба двух подростков, пропавших в Уфе
Волонтеры рассказали, что ребят нашли и передали родителям
Фото: РОО "Поиск детей - Уфа"
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В Уфе завершились поиски двух подростков, пропавших 12 марта. Волонтеры РОО «Поиск детей - Уфа» рассказали, что ребят нашли поздно вечером на следующий день и передали родителям. Где именно почти двое суток находились дети, поисковики не уточнили,
Напомним, что два подростка 10 и 12 лет вышли из дома днем в минувший четверг и не вернулись обратно. Обеспокоенные родители немедленно сообщили в полицию и обратились к волонтерам. Те в свою очередь прочесали все улицы, подъезды и торговые центры – и поиски завершились успехом.
ИСТОЧНИК KP.RU