Уфимец напал с дубиной на монтера, пришедшего отключать электричество за долги

14 Март 2020 2020-03-14T07:50:47+03:00

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В минувшую среду 11 марта к жителю поселка Шакша, который несколько месяцев не платил за электроэнергию, пришел монтер, намереваясь отключить электричество за неуплату. Вот только незваного гостя уфимец встретил оскорблениями, а потом и вовсе повалил на землю и начал дубасить дубиной, а также отобрал папку со служебными документами и даже пытался завладеть чужой машиной. Еле вырвавшись, электромонтер отправился в полицию, где зафиксировал следы побоев и написал заявление о нападении.

Как рассказали в ООО «Башкирэнерго», уфимец купил огромный коттедж еще в 2014 году и поначалу исправно платил за электричество, но после замены электросчетчика перестал это делать и накопил долг в 162 тысячи рублей. Дом уфимца не раз отключали от электросети, но каждый раз мужчина самовольно подключался обратно, рискуя получить короткое замыкание и оставить без света жильцов по всей улице.

- 13 марта электрики по заявке «ЭСКБ» в третий раз отключили злостного неплательщика. Он опять угрожал энергетикам применить силу, и только присутствие полиции несколько образумило его, - рассказали представители «Башкирэнерго», посетовав, что, скорее всего, мужчина снова незаконно подключится к электросети и будет воровать электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU