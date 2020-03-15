В Уфе под окнами высотки обнаружили тело молодого мужчины

15 Март 2020 2020-03-15T10:23:22+03:00

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Вечером в минувшую среду, 11 марта, в полицию поступило сообщение, что под окнами новенькой высотки на улице Зорге лежит мужчина, не подающий признаков жизни. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» труп 26-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили жильцы первого подъезда, которые позвонили в скорую и полицию. Что именно произошло в тот роковой вечер – суицид или несчастный случай, а также установить все обстоятельства трагедии, опросить очевидцев и близких погибшего сейчас предстоит следователям.

- С места происшествия были изъяты два следа рук и банковская карта, - добавил собеседник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU