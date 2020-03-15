2020-03-15T10:23:22+03:00
Происшествия

В Уфе под окнами высотки обнаружили тело молодого мужчины

Следователям предстоит выяснить, был ли это суицид или несчастный случай
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органамВ обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органамФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Вечером в минувшую среду, 11 марта, в полицию поступило сообщение, что под окнами новенькой высотки на улице Зорге лежит мужчина, не подающий признаков жизни. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» труп 26-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили жильцы первого подъезда, которые позвонили в скорую и полицию. Что именно произошло в тот роковой вечер – суицид или несчастный случай, а также установить все обстоятельства трагедии, опросить очевидцев и близких погибшего сейчас предстоит следователям.

- С места происшествия были изъяты два следа рук и банковская карта, - добавил собеседник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил мужчину
В Башкирии похолодает до -15 градусов
В Уфе под окнами высотки обнаружили тело молодого мужчины
На трассе в Башкирии столкнулись БМВ и «Лада», есть погибший
Под Уфой извращенец семь часов издевался над четырехлетней девочкой
«Прошу довериться мне»: Радий Хабиров высказался о коронавирусе в Башкирии
Из Уфы отменены рейсы в Вену до конца мая
В Уфе до конца мая отменили прямые рейсы в Вену
«Перепутал окно с дверью»: житель Башкирии случайно выпал из окна квартиры
Уфимец заехал в заброшенные сады и едва не замерз, запутавшись в указаниях навигатора
«Деградация полная!»: уфимца застали за постыдным занятием прямо на крыльце магазина
«Не выдержала позора»: с уфимского ипподрома во время турнира сбежала лошадь
В Башкирии с начала года установили 380 камер для фиксации нарушений ПДД
Болезнь подкосила ещё одну звезду национальной эстрады Гульназ Асаеву
«Пинали лежачую»: в Башкирии девушки жестоко избили женщину возле ночного клуба
В Башкирии еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
«Еще бы подсветку включить и музыку»: в Уфе возле жилого дома забил фонтан
«Врачи диагностировали ремиссию»: в Башкирии молодая девушка, боровшаяся с раком, идет на поправку
Житель Башкирии получил серьезные травмы при столкновении двух машин на перекрестке
Стало известно, какие дома в Уфе на следующей неделе останутся без воды
В Уфе подросток, перебегая дорогу, попал под колеса автомобиля