2020-03-13T20:02:05+03:00
Общество

На следующей неделе в Башкирии снова выпадет снег

Синоптики обещают переменную облачность и ощутимо прохладные ночи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Башкирии весенняя солнечная погода задержалась ненадолго, и уже в эти выходные в республику возвращаются переменная облачность, пасмурное небо и осадки, а уже на следующей неделе даже выпадет снег, то и дело перемежающийся мелким дождем. Ночи будут весьма прохладными: от 3 до -8 градусов, хотя уже днем столбики термометров покажут вполне себе мартовские +2; +4.

Впрочем, судя по прогнозам синоптиков «Гисметео», во второй половине марта будет холодно. Местами ожидаются ночные заморозки до -8; -12, да и днем средняя температура воздуха не будет выше 0; +2 градусов, а солнце спрячется за унылыми тучами, а вместо весенней капели зарядит унылый дождик со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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