2020-03-13T18:58:12+03:00
Общество

Стало известно, в каком возрасте чаще всего в Башкирии заражаются ВИЧ-инфекцией

Основная доля заболевших приходится на возраст 31-40 лет
Яна БАЗЕКИНА
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Очень важно регулярно сдавать анализ на ВИЧ-инфекциюОчень важно регулярно сдавать анализ на ВИЧ-инфекциюФото: Екатерина САВЕНКО
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Вчера, 12 марта, в региональном минздраве состоялось заседание Комитета по профилактике ВИЧ-инфекции

Главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров в ходе своего доклада отметил, что в 2019 году заболеваемость ВИЧ в Башкирии немного стабилизировалась по сравнению с предыдущими годами. Всего за прошлый год в Башкирии было выявлено 2705 ВИЧ-инфицированных (- 2,48% к 2018 году), среди которых 61% - мужчины, а 39% - женщины.

Основная доля заболевших приходится на возраст 31-40 лет, при этом по-прежнему главным способом заражения остается половой путь (84,8%) и лишь 14,5% - парентеральным путем (например, во время употребления инъекционных наркотиков).

В конце заседания руководителям медучреждений республики поручили повысить уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет, а также донести до горожан, что необходимо регулярно сдавать анализы на ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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