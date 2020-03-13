2020-03-13T18:11:40+03:00
Общество

В Уфе женщину с подозрением на коронавирус увезли из поликлиники

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей
Яна БАЗЕКИНА
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Результаты анализов будут известны уже совсем скороРезультаты анализов будут известны уже совсем скороФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня днем, 13 марта, в поликлинику №51 обратилась уфимка, пожаловавшаяся на недомогание. Поскольку женщина недавно вернулась из-за границы, врачи решили исключить заражение коронавирусом и отправили пациентку в инфекционную больницу для сдачи анализов.

- В поликлинике женщину увезли на скорой с подозрением на коронавирус. Всю поликлинику обрабатывают, никого не впускают. Всех, кто там был, данные записали. Объявили на время карантин, надеюсь, не подтвердится, - рассказал «КП-Уфа» очевидец произошедшего.

Позже информацию об инциденте «Комсомолке» подтвердили и в региональном минздраве.

- Да, такой случай был. Пациентка находится под наблюдением врачей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что вчера в республиканскую клинику №2 также обратилась женщина, недавно вернувшаяся из Австрии, и жаловавшаяся на кашель и температуру. Сегодня стало известно, что диагноз коронавирус у пациентки не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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