2020-03-13T17:09:22+03:00
Происшествия

Междугородний автобус из Башкирии попал в ДТП в Татарстане

Он вез пассажиров из Стерлитамака в Набережные Челны
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: БашДТПФото: БашДТП
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В Татарстане произошла авария с участием междугороднего автобуса "Башавтотранс". По словам очевидцев, ДТП случилось 12 марта близ села Уруссу. Автобус двигался по маршруту Стерлитамак - Набережные Челны.

Фотографии с места аварии опубликовали в паблике "БашДТП". Автор поста назвал вероятной причиной ДТП проблемы с тормозами у автобуса. По его словам, в результате инцидента пострадали девять пассажиров.

Официальной информации об этой аварии от ГИБДД Татарстана не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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