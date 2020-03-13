Междугородний автобус из Башкирии попал в ДТП в Татарстане
Он вез пассажиров из Стерлитамака в Набережные Челны
Фото: БашДТП
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В Татарстане произошла авария с участием междугороднего автобуса "Башавтотранс". По словам очевидцев, ДТП случилось 12 марта близ села Уруссу. Автобус двигался по маршруту Стерлитамак - Набережные Челны.
Фотографии с места аварии опубликовали в паблике "БашДТП". Автор поста назвал вероятной причиной ДТП проблемы с тормозами у автобуса. По его словам, в результате инцидента пострадали девять пассажиров.
Официальной информации об этой аварии от ГИБДД Татарстана не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU