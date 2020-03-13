2020-03-13T15:02:56+03:00
Общество

Гололед, мокрый снег и ветер: МЧС предупреждает жителей Башкирии о непогоде

Зима в регионе не собирается сдавать позиции
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Вдобавок к гололеду и снегу усилится ветерВдобавок к гололеду и снегу усилится ветерФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня и завтра, 13 и 14 марта, в Башкирии сохранится ненастная погода. По республике в ночь на субботу пройдет дождь со снегом, в некоторых районах осадки выпадут и днем. При этом ночью столбик термометра будет колебаться в районе нуля -2,+3 градуса, так что в темное время суток и утром на дорогах ожидается гололед. Приятной погоды не сулит и ветер. Под утро его порывы могут достигнуть 17-22 м/с.

В Уфе осадки ожидаются ночью, днем же погода должна быть ясной, но и тут не обойдется без гололеда.

"Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°, днем +4,+6°", - уточняют в ГУ МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Междугородний автобус из Башкирии попал в ДТП в Татарстане
В Уфе на двое суток закроют движение на участке улицы Комсомольской
По факту пожара с тремя погибшими в Башкирии возбудили уголовное дело
Гололед, мокрый снег и ветер: МЧС предупреждает жителей Башкирии о непогоде
Жительница Башкирии удивилась, узнав, что ее муж числится в розыске
Стали известны результаты анализов уфимки, госпитализированной с подозрением на коронавирус
Жительница Башкирии хотела расправиться с любовником
В Уфе пропали без вести двое подростков
В Уфе иномарка на светофоре сбила школьницу
Уфимцы, опасаясь коронавируса, раскупили все медицинские маски в аптеках
В Башкирии открылась «горячая линия» по коронавирусу
«Салават Юлаев» возобновил продажу билетов на матч с «Ак Барсом»
«Кисть раздробило полностью»: уфимку ударило о бетонный блок после наезда