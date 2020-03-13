Гололед, мокрый снег и ветер: МЧС предупреждает жителей Башкирии о непогоде

13 Март 2020 2020-03-13T15:02:56+03:00

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Сегодня и завтра, 13 и 14 марта, в Башкирии сохранится ненастная погода. По республике в ночь на субботу пройдет дождь со снегом, в некоторых районах осадки выпадут и днем. При этом ночью столбик термометра будет колебаться в районе нуля -2,+3 градуса, так что в темное время суток и утром на дорогах ожидается гололед. Приятной погоды не сулит и ветер. Под утро его порывы могут достигнуть 17-22 м/с.

В Уфе осадки ожидаются ночью, днем же погода должна быть ясной, но и тут не обойдется без гололеда.

"Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°, днем +4,+6°", - уточняют в ГУ МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU