Жительница Башкирии удивилась, узнав, что ее муж числится в розыске

13 Март 2020 2020-03-13T14:31:20+03:00

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На днях судебные приставы сообщили, что разыскивают 34-летнего Руслана Байтурина. За мужчиной числится полумиллионный долг по алиментам перед 11-летним сыном. Его супруга, обнаружив мужа среди разыскиваемых должников, очень удивилась, ведь сама она знает, где находится Руслан.

«Я вчера разговаривала с приставом, она не в курсе, что он в розыске. Он в Москве, ищет постоянную работу», - объяснила изданию Горобзор.ру женщина.

По ее мнению, информация о розыске «исходит от его бывшей жены». Супруга Руслана уверена, что к ней или ее свекрови пришли бы из УФССП, если бы мужчину действительно искали.

Женщина рассказала, что Руслан старается общаться со своими детьми от прошлого брака и регулярно отсылает им какие-то деньги, пусть и скромные.

«У него два ребенка. Мы каждый месяц отсылаем деньги, хоть и мало», - объяснила она.

ИСТОЧНИК KP.RU