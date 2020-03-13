Жительница Башкирии удивилась, узнав, что ее муж числится в розыске
На днях судебные приставы сообщили, что разыскивают 34-летнего Руслана Байтурина. За мужчиной числится полумиллионный долг по алиментам перед 11-летним сыном. Его супруга, обнаружив мужа среди разыскиваемых должников, очень удивилась, ведь сама она знает, где находится Руслан.
«Я вчера разговаривала с приставом, она не в курсе, что он в розыске. Он в Москве, ищет постоянную работу», - объяснила изданию Горобзор.ру женщина.
По ее мнению, информация о розыске «исходит от его бывшей жены». Супруга Руслана уверена, что к ней или ее свекрови пришли бы из УФССП, если бы мужчину действительно искали.
Женщина рассказала, что Руслан старается общаться со своими детьми от прошлого брака и регулярно отсылает им какие-то деньги, пусть и скромные.
«У него два ребенка. Мы каждый месяц отсылаем деньги, хоть и мало», - объяснила она.
ИСТОЧНИК KP.RU