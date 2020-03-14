В Башкирии с начала года установили 380 камер для фиксации нарушений ПДД

14 Март 2020 2020-03-14T15:51:10+03:00

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К уже установленным за первые месяцы 2020 года 265 комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД в Башкирии добавились еще 115. Таким образом, сейчас на дорогах Башкирии за нарушителями следят 380 камер. Все они фиксируют нарушения скоростного режима.

В пресс-службе Госкомитета по транспортному и дорожному хозяйству республики рассказали, что комплексы размещены в 18 муниципалитетах. Полный список мест их установки есть на сайте ведомства.

В планах - ввести в эксплуатацию еще 229 комплексов до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU