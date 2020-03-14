2020-03-14T15:51:10+03:00
Общество

В Башкирии с начала года установили 380 камер для фиксации нарушений ПДД

Места их размещения обнародовал Госкомтранс республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Госкомтранс БашкирииФото: Госкомтранс Башкирии
Изменить размер текста:

К уже установленным за первые месяцы 2020 года 265 комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД в Башкирии добавились еще 115. Таким образом, сейчас на дорогах Башкирии за нарушителями следят 380 камер. Все они фиксируют нарушения скоростного режима.

В пресс-службе Госкомитета по транспортному и дорожному хозяйству республики рассказали, что комплексы размещены в 18 муниципалитетах. Полный список мест их установки есть на сайте ведомства.

В планах - ввести в эксплуатацию еще 229 комплексов до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24