Жительница Башкирии хотела расправиться с любовником
38-летняя женщина из Башкирии пыталась зарезать своего любовника.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», драма разыгралась в одном из частных домов в Учалинском районе республики. Женщина распивала алкоголь вместе со своим 38-летним приятелем. В один момент между нетрезвыми любовниками возникла ссора. Тогда женщина схватила нож и ударила им своего приятеля в живот.
Вскоре на место происшествия прибыли медики и полицейские. Последние оперативно задержали женщину. Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. По факту нанесения телесных повреждений стражи порядка возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU