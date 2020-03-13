Жительница Башкирии хотела расправиться с любовником

13 Март 2020 2020-03-13T13:00:52+03:00

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38-летняя женщина из Башкирии пыталась зарезать своего любовника.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», драма разыгралась в одном из частных домов в Учалинском районе республики. Женщина распивала алкоголь вместе со своим 38-летним приятелем. В один момент между нетрезвыми любовниками возникла ссора. Тогда женщина схватила нож и ударила им своего приятеля в живот.

Вскоре на место происшествия прибыли медики и полицейские. Последние оперативно задержали женщину. Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. По факту нанесения телесных повреждений стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU