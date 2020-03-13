2020-03-13T12:52:45+03:00
Общество

В Уфе пропали без вести двое подростков

Ребята ушли из дома сутки назад
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе ищут двух пропавших подростков. 10-летний Артем Иванов и 12-летний Озгюр Ямакаев ушли из дома вчера, 12 марта, около половины второго дня и до сих пор не вернулись. Поисками ребят занялись волонтеры и полиция.

Добровольцы, распространившие ориентировку на школьников, порекомендовали работникам торговых центров быть особенно внимательными - ребята могут находиться там.

Приметы Артема: на вид 11 лет, среднее телосложение, рост 139 см, светлые волосы, врожденный дефект зрения – страбизм. На нем была бордовая куртка, синяя толстовка с надписью, темные трико, темные ботинки.

Приметы Озгюра: на вид 13 лет, рост 160 см, среднее телосложение, каштановые волосы. Был одет в темную куртку с оранжевым капюшоном, спортивную шапку, темные трико, черные зимние ботинки.

Если вы обладаете информацией о местонахождении ребят, позвоните по номеру 8 927 969 89 19 или 02, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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