В Уфе пропали без вести двое подростков
В Уфе ищут двух пропавших подростков. 10-летний Артем Иванов и 12-летний Озгюр Ямакаев ушли из дома вчера, 12 марта, около половины второго дня и до сих пор не вернулись. Поисками ребят занялись волонтеры и полиция.
Добровольцы, распространившие ориентировку на школьников, порекомендовали работникам торговых центров быть особенно внимательными - ребята могут находиться там.
Приметы Артема: на вид 11 лет, среднее телосложение, рост 139 см, светлые волосы, врожденный дефект зрения – страбизм. На нем была бордовая куртка, синяя толстовка с надписью, темные трико, темные ботинки.
Приметы Озгюра: на вид 13 лет, рост 160 см, среднее телосложение, каштановые волосы. Был одет в темную куртку с оранжевым капюшоном, спортивную шапку, темные трико, черные зимние ботинки.
Если вы обладаете информацией о местонахождении ребят, позвоните по номеру 8 927 969 89 19 или 02, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU