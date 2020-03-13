Стали известны результаты анализов уфимки, госпитализированной с подозрением на коронавирус

13 Март 2020 2020-03-13T13:40:01+03:00

Женщина почувствовала себя плохо после поездки в Австрию

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В Минздраве Башкирии рассказали о результатах анализов уфимки, которую госпитализировали вчера, 12 марта, с подозрением на коронавирус.

Женщина, напомним, вернулась на днях из Австрии и почувствовала недомогание. Она обратилась в больницу, после чего, как это предписано в случае подозрения на новый вирус, ее изолировали и госпитализировали, а в медицинском учреждении провели противоэпидемические мероприятия.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что врачи отработали, как положено, а анализы уфимки оказались отрицательны на коронавирус.

Отметим, что информация о госпитализации школьницы с подозрением на тот же недуг, и вовсе не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU