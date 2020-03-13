Стали известны результаты анализов уфимки, госпитализированной с подозрением на коронавирус
В Минздраве Башкирии рассказали о результатах анализов уфимки, которую госпитализировали вчера, 12 марта, с подозрением на коронавирус.
Женщина, напомним, вернулась на днях из Австрии и почувствовала недомогание. Она обратилась в больницу, после чего, как это предписано в случае подозрения на новый вирус, ее изолировали и госпитализировали, а в медицинском учреждении провели противоэпидемические мероприятия.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что врачи отработали, как положено, а анализы уфимки оказались отрицательны на коронавирус.
Отметим, что информация о госпитализации школьницы с подозрением на тот же недуг, и вовсе не подтвердилась.
ИСТОЧНИК KP.RU